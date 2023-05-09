«حياة كريمة» تعيد بناء المنازل المتهالكة فى قرية «كفر الترعة القديم» بالدقهلية

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بترميم المنازل المتهالكة داخل القرى النائية والأكثر فقرًا ، كما قامت بتوصيل المياه النظيفة والغاز الطبيعي والصرف الصحي لجميع المنازل، وذلك الارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي لدى السكان داخل تلك القرى، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرى بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

المبادرة أعادت بناء المنازل المتهالكة

«أمل سيد»، تقطن في قرية «كفر الترعة القديم»، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب تهالك منزلها وافتقاره لجميع الأجهزة التي توفر لها الحياة الهادئة ، واستمر حال «أمل » لسنوات طويلة وتمنت فقط أن تجد منزل يحميها هي وأبنائها من برودة الشتاء، وأثناء جلوسها داخل منزلها المتهالك جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقامت بتحقيق حلمها من خلال تطوير وترميم المنازل المتهالكة داخل القرية وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي لها.

وقالت «أمل» لـ«الدستور» إن سكان القرية كانوا يعانون لسنوات طويلة بسبب المنازل المتهالكة وافتقارها للأجهزة المنزلية ،حيث أن الأهالي داخل القرية كانوا يعانون عند قدوم فصل الشتاء بسبب غرق منازل ودخول الأمطار إلى المنازل ، وذكرت أنها في الماضي عاشت مشاهد مأساوية كثيرة، بسبب تهالك جدران منزلها وخوفها المستمر أن يسقط على أبنائها الصغار.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاءت بالخير والرحمة لها ولجميع سكان القرية، بعدما رممت وجدت المنازل المتهالكة داخل القرية، كما قامت بتوفير المياه النظيفة وطورت شبكة الصرف الصحي، وأدخلت الغاز الطبيعي لجميع المنازل الموجودة بالقرية، وأوضحت أنها الآن تعيش الحياة التي تستحقها كمواطنة مصرية، واختفى الخوف الذي استمر لسنوات معها ومع سكان القرية، موجهة الشكر للقائمين على مبادرة «حياة كريمة» بعدما قدموا لها الخدمات التي وفرت لها الحياة الهادئة الخالية من القلق والتوتر.

كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وارتقت بالسكان لأعلى مستويات الرقي والتقدم.