الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 163 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في دمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه يجرى استكمال أعمال الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى، مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة ٨ حالات تعد على أملاك الدولة بعدد ٣ حالات تابعين لولاية الموارد المائية والرى و ٥ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل على مساحة ١٣٥٥ م٢ بمركز ومدينة كفر البطيخ.

وأضافت "المحافظ " وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى ١٦٣ حالة بمساحة ٢٤٢٢٠م٢، منوهة إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتصدى لها فى المهد، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وتطبيق القانون.

محافظ دمياط محافظة دمياط أحداث دمياط دمياط أملاك الدولة

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