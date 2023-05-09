الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الزمالك يتعادل 1/1 مع بروكسي في كأس مصر

فريق بروكسي
فريق بروكسي

تعادل فريق الزمالك مع ضيفه بروكسي بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على استاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

هدف بروكسي جاء في الدقيقة السابعة عن طريق كامل أحمد، مستغلًا خطأ فادحًا من حاتم سكر لاعب الزمالك في إعادة الكرة لحارس مرماه محمد عواد.

وفي الدقيقة 12، كاد أحمد جمعة أن يضاعف تقدم فريقه، عندما هُيئت له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة قوية، أبعدها حاتم سكر قبل أن تسكن شباك فريقه.

وتمكن حاتم سكر من مصالحة جمهور الزمالك، بتسجيله هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 42، بتسديدة صاروخية من على حدود منقطة الجزاء، لم يتمكن حارس بروكسي من التعامل معها، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

ويضم التشكيل كلًا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد. 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد - محمود شبانة- حاتم سكر. 

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- نبيل عماد دونجا- سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه- سامسون أكينولا- سيد عبدالله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.

الزمالك بروكسي القاهرة كاس مصر حاتم سكر

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