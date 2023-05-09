الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«سيدات يد الأهلي» يفوز على أوتوهو الكونغولي في كأس الكؤوس

جانب من المباراة
جانب من المباراة

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق أوتوهو الكونغولي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة، وشهدت المباراة أداءً جيدًا من جانب «سيدات يد الأهلي»، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 14-14، وواصل الفريق سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 30-26.

وتضم المجموعة الثانية (سيدات): أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وانطلقت منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في نسختها رقم 39، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي على مدار الأيام القادمة حتى يوم 19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع ١١ فريقًا في منافسات الرجال و١٠ فرق في منافسات السيدات.

«دي جي إس بي» يفوز على «مكنين» ببطولة كأس الكؤوس لسيدات اليد

فريق دي جي إس بي، بطل جمهورية الكونغو تمكن من الفوز على نظيره فريق مكنين التونسي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمنافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للسيدات.

وانتهت المباراة بفوز فريق دي جي إس بي بنتيجة 30-28، والتي أقيمت علي صالة الأمير عبدالله الفيصل، حيث شهد اللقاء أداء مميزا من جانب الفريقين ، قبل أن ينتهي بفوز الفريق الكونغولي.

وتضم المجموعة الأولى (سيدات): بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

في المقابل فريق سبورتنج فاز على نظيره فريق رجاء أغادير المغربي في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولي من المجموعة الثانية لمنافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد رجال.

وانتهت المباراة بفوز فريق سبورتنج بنتيجة 33-25، والتي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، حيث شهد اللقاء أداء مميزا من جانب الفريقين.

وتضم المجموعة الثانية رجال: الأهلي (مصر) – سبورتنج (مصر) – رجاء أغادير (المغرب) – كيركوس (إثيوبيا).

الاهلى أوتوهو الكونغولي سيدات يد الأهلي محمد الغزاوي خالد العوضي

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