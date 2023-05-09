رئيس "المركزية للإرشاد الزراعى" يتفقد أعمال تجميع وحصاد القمح بالشرقية

أجرى الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، اليوم الثلاثاء، جولة لمتابعة شون وصوامع الاستلام وتجميع القمح بمحافظة الشرقية، حيث يوجد فيها أكبر مساحة المنزرعة بالقمح، تتخطى الـ380 ألف فدان.

شارك في الجولة عدد من مهندسي الإرشاد وهم كل من أشرف صلاح، أشرف طه، أحمد العساس، وليد الشوادفي.

وشملت الزيارة حضور حصاد حقل إرشادي منزرع بالصنف 171 علي مصاطب، وجرى خلالها تنظيم ندوة إرشادية عن محصول القطن، بحضور المهندس حسين أمين وكيل وزارة الزراعة في الشرقية، وبعض مسئولي الزراعة بالمحافظة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد إلى أهمية القطن المصري كمحصول تصنيعي تصديري يتمتع بصفات تكنولوجية متميزة، كذلك أهمية الزراعة التعاقدية لمحصول القطن وإعلان الدولة لسعر ضمان 5500 جنيه لوجه بحري (طويل التيلة)، و4500 جنيه لوجه قبلي (متوسط التيلة)، وهذا السعر هو الحد الأدنى الذي لن يقل سعر التوريد عنه.