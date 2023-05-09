الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "المركزية للإرشاد الزراعى" يتفقد أعمال تجميع وحصاد القمح بالشرقية

حصاد وتوريد القمح
حصاد وتوريد القمح

أجرى الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، اليوم الثلاثاء، جولة لمتابعة شون وصوامع الاستلام وتجميع القمح بمحافظة الشرقية، حيث يوجد فيها أكبر مساحة المنزرعة بالقمح، تتخطى الـ380 ألف فدان.

شارك في الجولة عدد من مهندسي الإرشاد وهم كل من أشرف صلاح، أشرف طه، أحمد العساس، وليد الشوادفي.

وشملت الزيارة حضور حصاد حقل إرشادي منزرع بالصنف 171 علي مصاطب، وجرى خلالها تنظيم ندوة إرشادية عن محصول القطن، بحضور المهندس حسين أمين وكيل وزارة الزراعة في الشرقية، وبعض مسئولي الزراعة بالمحافظة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد إلى أهمية القطن المصري كمحصول تصنيعي تصديري يتمتع بصفات تكنولوجية متميزة، كذلك أهمية الزراعة التعاقدية لمحصول القطن وإعلان الدولة لسعر ضمان 5500 جنيه لوجه بحري (طويل التيلة)، و4500 جنيه لوجه قبلي (متوسط التيلة)، وهذا السعر هو الحد الأدنى الذي لن يقل سعر التوريد عنه.

الزراعة تتابع حصاد وتوريد محصول القمح محافظة

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يسلّم سلفا كير رسالة من الرئيس السيسى حول الوضع فى السودان

هل تتذكرونه؟.. القصة الكاملة لأزمة أحمد جلال عبدالقوى

بسبب الدَّين.. الطب الشرعى يكشف تفاصيل قتل عاطل بكرداسة

"اقتصادية قناة السويس" تستقبل وفد شركة هندوجا الهندية العالمية

غدًا.. استكمال محاكمة 7 أجانب و11 مصريًا في جلب مخدرات لمصر

"مدبولى" يشهد توقيع الإطار الاستراتيجى للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟