الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة ببرونزية كأس العالم بسوما باى

الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، وأعضاء مجلس الإدارة ولاعبي المنتخب المصري للسباحة للناشئين والناشئات؛ لتتويجه بأول ميدالية برونزية في تاريخ مصر في بطولة كأس العالم لسباحة المياة المفتوحة للفرق، والتي اقيمت بسوما باي بمدينة الغردقة

وتمكن سباحو مصر من الحصول علي الميدالية البرونزية للفرق في بطولة كأس العالم بالغردقة لأول مرة منذ 30 عامًا، وتقدمه 5 مراكز في الترتيب العالمي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن بالغ سعادته بالنتائج المميزة التي تشهدها السباحة المصرية خلال الفترة الراهنة، متمنيًا التوفيق لجميع لاعبي المنتخب القومي بمختلف منافساتهم بالبطولات الدولية التي يشاركون بها خلال تلك الفترة، وتحقيق مزيد من الإنجازات في إطار برنامج الإعداد والتأهيل إلى أولمبياد طوكيو 2021.

وتوجت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني على الناشئات والسادس عشر للعمومي، والسباحة نادين كريم بالمركز الثالث على الناشئات والسابع عشر للعمومي، كما جاءت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع علي الناشئات والمركز الحادي والعشرين للعمومي، وفازت فرنسا بالميدالية الفضية وألمانيا بالميدالية الذهبية.

فرنسا بالميدالية الفضية ألمانيا بالميدالية الذهبية وزير الشباب والرياضة المهندس ياسر إدريس الدكتور أشرف صبحي

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