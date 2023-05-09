إصابة سيدتين في تصادم معدية ببورفؤاد

أصيبت سيدتان في تصادم معدية بمرافق معديات الرسوة من جهة بورفؤاد عصر اليوم الثلاثاء، بسبب اشتباك سائق المعدية مع اثنين من الركاب وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف كلا من فاتن محمد محمد البساطى 57 سنة ،ودينا محمود توفيق 43 سنة حامل وحالتها مستقرة ومصابة بكدمات، إلى مستشفى الحياة بورفؤاد ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن سائق معدية رقم 5 سيناء بمرفق معديات الرسوة اشتبك مع إثنين من ركاب المعدية بسبب دخول السيارات إلى المعدية وتطور الأمر إلى مشاجرة خلال خروج المعدية من مرفق الرسوة إلى مرفق بورفؤاد وادي إلى تصادم المعدية بمرفق بورفؤاد ونتج عنه تصادم السيارات داخل المعدية وإصابة اثنين من الركاب بينهما سيدة حامل.

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.