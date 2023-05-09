السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالسرقة في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، حكمًا يقضي بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بسرقة مواطن فى الطريق العام بدائرة قسم ثان سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره في الطريق العام اعترضه المتهم وقام بتهديده بسلاح أبيض واستولي منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته كرها عنه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.