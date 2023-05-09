الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالسرقة في سوهاج

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، حكمًا يقضي بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بسرقة مواطن فى الطريق العام بدائرة قسم ثان سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره في الطريق العام اعترضه المتهم وقام بتهديده بسلاح أبيض واستولي منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته كرها عنه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

ارتكاب الواقعة السجن المشدد 3 سنوات المستشار محمد جمال عوض بالسجن المشدد 3 سنوات محكمة جنايات سوهاج محكمة الجنايات متهم بالسرقة بارتكاب الواقعة المشدد 3 سنوات

الأكثر قراءة

مشاركة طلاب برامج الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بالملتقى الثانى

إصابة سيدتين في تصادم معدية ببورفؤاد

إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي أسئلة الامتحانات بالقليوبية

مدبولى: نسعى للاستثمار فى رأس المال البشرى لزيادة وتحسين الإنتاج

أسماء الفائزين فى مسابقة “أخصائي المكتبات الأكثر تميزا” بجامعة المنوفية

مدبولى: الدولة شرعت فى تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لدعم ملايين الأسر المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»