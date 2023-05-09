الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اقتحام وتحذير.. مواجهة بين جونسون والملك تشارلز بسبب مخططات الحكومة

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل مواجهة غير عادية وقعت بين بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق والملك تشارلز الثالث قبل توليه منصبه رسميًا خلال العام الماضي، بسبب مخططات الحكومة المتعلقة بإرسال اللاجئين إلى رواندا. 

وتابعت أنه في مواجهة غير عادية العام الماضي، زُعم أن رئيس الوزراء السابق اقتحم مكان تواجد الملك تشارلز الثالث عندما كان أمير ويلز وحذره من التدخل في السياسة.

مواجهة طويلة

أشارت الصحيفة إلى أن المواجهة التي استمرت 15 دقيقة في قمة الكومنولث في رواندا في يونيو الماضي، جاءت بعد الكشف عن أن تشارلز وصف بشكل خاص خطة ترحيل المهاجرين واللاجئين إلى الدولة الإفريقية بأنها "مروعة".

في ذلك الوقت، نفى داونينج ستريت وجود خلاف، حيث قال جونسون فقط إن الرجلين كانا يمتلكان علاقة قديمة جيدة، وفي الليلة الماضية، قال أصدقاء جونسون إن تصريحات رئيس الوزراء آنذاك لم تكن دقيقة.

في كشف مفاجئ في بودكاست جديد غير مسبوق، قال جوتو هاري، مدير الاتصالات السابق في داونينج ستريت، إن رئيس الوزراء آنذاك أخبره أنه اقتحم  بشدة مكان تواجد الملك المستقبلي بسبب قراره الخوض في السياسة الحساسة للغاية بشأن هذا الأمر.

كما كشف أن جونسون حذر تشارلز من إلقاء خطاب يعبر فيه عن الأسف على العبودية، قائلاً له إنه قد يفتح مطالبات بالتعويضات، ولكن الملك تشارلز الثالث تجاهل التحذير وواصل الخطاب.

كشف مصدر ملكي أن الاجتماع بين رئيس الوزراء آنذاك والملك المستقبلي في قمة رؤساء حكومات الكومنولث العام الماضي كان "أقل ودية" مما كان مرسومًا في ذلك الوقت. 

وتابع "ما حدث بالفعل كان أقل ودية، لقد ذهبت بصعوبة شديدة''، وكان يتعامل بشكل أساسي مع الأمير ويواجهه بشأن ما قاله - بصفته أحد أفراد العائلة المالكة غير المنتخبة - عن تصرفات حكومة منتخبة ديمقراطيًا.

تشارلز جونسون الحكومة الهجرة أمير ويلز رواندا اللاجئين

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