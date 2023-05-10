انطلاق أولى فعاليات برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد في قنا

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الثلاثاء، انطلاق أولى فعاليات برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد والمرشحين للعمل ضمن مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الاطفال والصفوف الأولى بمقر مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن التدريب يأتي وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال، حيث يتم التدريب بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية وأقسام التدريب بالإدارات التعليمية والأكاديمية المهنية للمعلمين وتوجيه عام التربية الرياضية فى الفترة من الثلاثاء 9 مايو وحتى الخميس 11 مايو 2023.

وأشار وكيل الوزارة أن الهدف العام للبرنامج التدريبى هو أكتساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المرتبطة بتنمية الانتماء الوطني والكفاءة البدنية والتواصل الفعال، لافتًا إلى أن الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين ويتضمن اليوم الثالث التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.