الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشاركة طلاب برامج الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بالملتقى الثانى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك طلاب من كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية  بالملتقى الهندسى الثانى ٢٠٢٣ باحتفالية كلية الهندسة بجامعة المنصورة باليوبيل الذهبي للكلية، بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ورئيس جامعة المنصورة الأهلية وبدعوة كريمة من الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية.

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حيث عرض طلاب الكلية عدد من المشاريع الطلابية التي تمت خلال العام الحالي وذلك ضمن فعاليات معرض المشاريع الطلابية الخاص بالفرق الطلابية والأسر العلمية والأقسام والبرامج المختلفة المقام على هامش الملتقى، وقد حضر الملتقى طلاب ممثلين عن اللجنة العلمية بالكلية وفريق IEEE MNU branch وبعض أعضاء اتحاد طلاب الكلية والجامعة، ومن الجدير بالذكر أن عدد من المشاريع الطلابية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية حققت نجاحات مبهرة في عامها الأول حيث حصل مشروع طلابي على المركز الثاني في المسابقة التكنولوجية بأسبوع اعداد شباب قادة الجامعات وحصل مشروع طلابي آخر على تمويل من صندوق دعم الابتكارات التابع لوزارة التعليم العالي، كذلك قامت الكلية بتنظيم عدد من المعارض والمسابقات والأيام العلمية بالجامعة مثل يوم الرسم الهندسي ويوم اللغة ويوم الميكانيكا الهندسية ويوم الرياضيات وذلك حرصا من الكلية على حث طلابها على الابتكار والابداع وربط الجانب النظري بالعملي وقد تم عرض بعض منتجاتها خلال فعاليات المعرض.

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وقد حرص طلاب الكلية على التواصل مع عدد من الفرق العلمية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة لدعم سبل التعاون والاشتراك في النشاطات العلمية وذلك ايمانا من الكلية بضرورة التواصل والمشاركة والمنافسة مع جامعة المنصورة الجامعة الأم والجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وذلك لاكتساب العديد من المهارات والخبرات لطلابنا.

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طلاب جامعة المنصورة المنصورة كلية الهندسة اليوبيل الذهبي

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