الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين المنوفية": توريد 45 ألف طن قمح بصوامع المحافظة

قمح
قمح

 اعلن  المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على تواصل عمليات التوريد بجميع صوامع محافظ المنوفية واستقبال محصول القمح الذهب الأصفر.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، في بيان له، أنه تم استلام 45الف و307 طن قمح بصوامع المحافظة، وسط إقبال كبير من قبل الموردين.

وأكد “الجمال” أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح  لهذا العام بلغت 99 ألف و690 فدان و11 قيراط  بنطاق المحافظة ، وتم تجهيز 15 موقع لتخزين الأقماح المحلية لهذا الموسم شملت صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 192 ألف طن، تتنوع ما بين، 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع ، 2 صوامع  معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، 2 صومعة تخزين قطاع خاص ، 3 صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار الصادر أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 ابريل الماضي  لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وحظر القرار تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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