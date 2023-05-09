السجن 3 سنوات لموظف بتهمة التزوير فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة موظف بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتزوير محرر رسمى بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث القضية عندما وجهت النيابة العامة للمتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عمومين بمحكمة مركز سوهاج فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، وهو الحكم القضائي فى الدعوى رقم 351 لسنة 2001 مدنى مركز سوهاج.

وجاء ذلك عن طريق الاصطناع، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.