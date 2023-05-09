الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

احتفالات العالم بأعياد الربيع في عدد مايو من نشرة "اعرف بلدك" بقصور الثقافة

قصور الثقافة
قصور الثقافة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة العدد الجديد من نشرة "اعرف بلدك"، وهو عدد مايو لعام 2023 وتتضمن النشرة في هذا العدد معلومات مختصرة لبعض الشخصيات والأحداث الثقافية والفنية والمناسبات الوطنية.

ونقرأ في عدد شهر مايو: العمل بإتقان.. أساس نهضة الشعوب، الظاهر بيبرس، سيدة الناصية.. آمال فهمي، دمياط في عيدها القومي، وكيف احتفل العالم بأعياد الربيع، حيث تتيح الهيئة العامة لقصور الثقافة النشرة إلكترونيا للقراءة والتحميل على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

ويمكن قراءة وتحميل العدد من خلال الرابط التالي:
https://www.gocp.gov.eg/books.aspx?BookID=1792

وفي سياق آخر؛ شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الحفل السنوي للمعهد العالي للباليه في موسمه الثامن، والذي أُقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث قدم طلبة المعهد العالي للباليه باليه "دون كيشوت"،وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه.

وكرمت وزيرة الثقافة الباليرينا الدكتورة ماجدة صالح، امتنانًا وعرفانا بجهودها وإنجازاتها المتفردة في فن الباليه، وكرمت كذلك دفعة خريجي المعهد العالي للباليه لعام ١٩٨٣، امتنانًا بما قدموه من عطاءات بناءة في مجالات فنية متعددة طوال ٤٠ عامًا، حيث كرمت  الدكتور مجدي صابر،  رئيس دار الأوبرا المصرية السابق، الدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه، و الدكتور سامح صابر، عميد المعهد العالي للنقد الفني،  الدكتور حسام محسب، عميد المعهد العالي لفنون الطفل، و المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، والدكتور عاصم عبده، الأستاذ بقسم طرق تدريس الباليه ، منار عبد الحميد محمد، مدربة ومصممة باليه، و عيشة فؤاد علي، مدربة ومصممة باليه بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

ومنحت وزيرة الثقافة شهادات تقدير لعددٍ من مديري مدرسة الباليه على مجهوداتهم المضنية في تطوير منظومة العمل بالسنوات الماضية، حيث تضمنت قائمة المكرمين،  الدكتورة تهاني حسن، والدكتورة هند عصمت، و الدكتور هشام محمد.

كما كرمت وزيرة الثقافة الطالبين، ماهينور أحمد، وهادى محمد، لحصولهما على المركز الأول بالمسابقة العالمية Dance World Cup، والتي أُقيمت بمصر للمرة الأولى في الرقص الفردي والحديث والتي تؤهلهم للسفر إلى البرتغال للمشاركة في النهائيات.

احتفالات العالم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المعهد العالى للباليه وزيرة الثقافة أعياد الربيع اعرف بلدك

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