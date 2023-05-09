الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدون من "حياة كريمة": "برج العرب" أضاءت من جديد بفضل المبادرة الرئاسية

حياة كريمة
حياة كريمة

تحقيق مفهوم التطوير الشامل، هو النهج الذي تسير عليه المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحقيق انجاز حقيقي شامل في جميع الملفات التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة بداخل القرى البسيطة والاكثر احتياجًا.

وعن الإصلاحات في البنية التحتية التي نفذتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أكد سعيد الشهاوي، احد اهالي برج العرب بالاسكندرية، في تصريحات لـ"الدستور" أن المبادرة الرئاسية تولت توصيل شبكات الكهرباء في قريته، والتي انقذتهم من ظلام دام لسنوات طويلة فمع اختفاء الشمس، تصبح الاضاءه في القرى والمنازل ضعيفة يكون قوامها عدد بسيط من المصابيح الكهربائية.

وتابع: “الكثيرون من أصحاب المنازل كانوا يسرقون التيار الكهربائي من الخطوط العمومية لانارة منازلهم، وتلك الوصلات كان ينتج عنها عدد من الحوادث مثل الماس الكهربائي”.

وأشاد سمير عبد الرحيم، أحد اهالي برج العرب بالاسكندرية بما تحققه الميادرة الرئاسية حياة كريمة من جهود مستمره لها انجازات واقعيه الاصر استطاعت تحسين حياتنا وتغييرها في وقت قياسي.

وتابع: أعظم ما تم انجازه هو الرعاية الصحية والتي كنا نفتقرها، وذلك عن تجربة شخصية لمعاناته من مرض القلب ولكن بالقوافل الطبية المستمره وتواجد الفرق الطبية وماتم في انشاء مستشفى بالمركز ساعد اهالي القرية على تلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم مع صرف العلاج ايضا بالمجان

حياة كريمه تطويرشامل الإسكندرية إنجازات اشادات اهالي برج لعرب

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