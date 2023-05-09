الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحرى عن متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بقصر النيل

الاتجار في النقد
الاتجار في النقد الأجنبى

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحجز شخصين 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبى. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية متخذين من دائرة قسم شرطة قصر النيل مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات “محلية، أجنبية” وهاتفى محمول.

وبمواجهتهما أقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، حيث يقوم الأول بتجميع العملات الأجنبية من أقاربه العاملين خارج البلاد ويقومان بإعادة بيعها بالعملة المحلية بسعر السوق السوداء عن طريق المتهم الثانى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بسابقة تعرفه على المتهم الأول من خلال صفحة "محددة" بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة قصر النيل الجزئية التحريات النقد الأجنبي قصر النيل

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