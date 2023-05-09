الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل هتك عرض طبيبة فى الطريق العام بحلوان للمحاكمة

جريدة الدستور

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهم بهتك عرض طبيبة في الطريق العام والاعتداء عليها وتقبيلها إلى المحاكمة الجنائية.

استمعت النيابة إلى أقوال الفتاة ضحية الواقعة التي أكدت أنها تعرف المتهم نتيجة إقامتهما في منطقة واحدة، وسبق أن تعرض لها عدة مرات بالأقاويل والألفاظ ومعاكستها أمام المارة، ولكن يوم الواقعة تفاجأت بتصرفه ورصدها منذ خروجها من المنزل وفجأة تعرض لها وحضنها وحاول تقبيلها عنوة في الشارع.

كان ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من طبيبة، 26 سنة، مفاده تعرضها للتحرش على يد شاب أثناء سيرها في الشارع.

بالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين صحة الواقعة، بعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات. 

المحاكمة الجنائية الطريق العام طبيبة إحالة أمرت نيابة حلوان الجزئية

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