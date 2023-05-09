الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بسرقة كابينة كهرباء في بدر

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الثلاثاء، حبس متهم حاول سرقة كابينة كهرباء بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم . 

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بالقاهرة من القبض علي لص أثناء سرقة كابينة كهرباء بمنطقة بدر.

 وتمكنت  قوة أمنية في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بسرقة بارات وكابلات نحاسية من داخل كابينة كهرباء حال قيامه بالسرقة من داخل كابينة كهرباء بأسلوب "القطع" وبحوزته الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتم اقتياده لقسم شرطة بدر واتخاذ الاجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة بدر متهم شرطة

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