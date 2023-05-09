الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة موسعة لتفقد الأعمال الجارية بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن، ومتابعة أعمال التأثيث والفرش للمباني التي تم الانتهاء منها، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

حيثُ تفقّد المحافظ منطقة إنشاء الملاعب الرياضية، ووجّه بإقامة ساحات انتظار للسيارات، وتمهيد الأرض بمحيط المجمع وتزويدها بشبكات ري؛ لزراعة الأشجار المثمرة والنخيل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

كما وجّه بمراجعة تخطيط طرق المدخل والبوابة الرئيسية للمجمع، والانتهاء من فرش قاعة المؤتمرات، مُوجّهًا بزيادة عدد العمالة وفترات العمل لسرعة إنهاء الأعمال، والتنسيق بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والتنظيم والإدارة والمديريات الحكومية؛ لبدء تسكين مبنى المديريات فور انتهاء أعمال التأثيث والفرش.

- تفقد الموقف الإنشائي لنموذج الوحدات السكنية صديقة البيئة

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ الموقف الإنشائي لنموذج الوحدات السكنية صديقة البيئة، مُشيدًا بمعدل سير العمل ومُوجهًا بالبدء في إنشاء الطابق العلوي؛ لتقديم نموذج سكني متكامل يراعي البعد البيئي.

كما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط  أعمال الإنشاءات الجارية بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والذي يتم تنفيذه وفقًا للخطة القومية لإنشاء مراكز سيطرة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووجه بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية استعدادًا لبدء التجهيز والتأثيث وفقًا للاشتراطات المطلوبة. كما وجه خلال تفقده لعدد من الإدارات بالديوان، برفع كفاءة وإعادة توزيع عدد من المقرات لاستيعاب العاملين بالإدارات وتيسير وتطوير منظومة العمل.

كما وجه محافظ الوادي الجديد باستمرار طرح السلع الغذائية واللحوم والأسماك الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنفذ التابع للديوان، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

 

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