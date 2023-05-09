صناعة الفخار فى قرية تونس الثلاثاء 09/مايو/2023 - 02:16 م 5/9/2023 2:16:29 PM صناعة الفخار قرية تونس - تصوير محمد ديبو شارك طباعة صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس صناعة الفخار قرية تونس شارك طباعة