الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسجلى خطر سرقا دراجات نارية بالأميرية

حبس
حبس

قررت نيابة الأميرية اليوم الثلاثاء، حبس مسجلي خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهما في ارتكاب 5 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" في منطقة الأميرية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين كما تم بإرشادهما عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما، سيئ النية، صاحب جراج، مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الأميرية تفيد بسرقة دراجاتهم النارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق محل وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب وقائع السرقة بغرض التربح والكسب غير المشروع منها، كما تم بإرشادهما عن الدراجات المستولى عليها وضبط عميلهما سيئ النية. 

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

حبس نيابة سرقة متهمين الأميرية

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