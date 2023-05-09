إصابة شخص صدمته سيارة بطريق الواحات الصحراوى

أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغاً من الخدمات الأمنية أعلى طريق الواحات الصحراوى، مفاده وجود مصادمة.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات.

تم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.