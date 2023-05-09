إحالة سيدة استدرجت رجل أعمال لتصويره بأوضاع مخلة بأكتوبر للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، رجلي أعمال وسيدة وترزي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بهتك عرض رجل أعمال آخر وتصويره في أوضاع مخلة وقتله.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المتهمة الثانية التي اعترفت بارتكاب الواقعة واستدرجت المجني عليه لتصويره خلسة خلال إقامة علاقة بينهما وابتزاز المجني عليه للحصول على مبالغ مالية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين فيما عدا الأول خطفوا المجني عليه بالتحايل لابتزازه بتسجيلات مخلة، خلسة؛ فوضعوا لذلك الغرض مكيدة محكمة وزعوا فيها الأدوار بينهم؛ باستدراج ثانيتهم بائعة الهوى إلى عين استأجرها ثالثهم وهيأها مسرحا لإتمام جرمهم.