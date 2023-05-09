لا شكاوى بامتحانات النقل في الغربية

تفقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، بمدارس قرى إدارة السنطة التعليمية.



في بداية الجولة قام وكيل الوزارة بمتابعة مدارس عبد الخالق إبراهيم حمامة للتعليم الأساسي، عبد الرحيم ابراهيم حمامة الإعدادية، ومدرسة فاطمة الخطيب للتعليم الأساسي بقرية ميت الليث، للاطمئنان إلى سير امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث اطمأن إلى سير الامتحانات بدون أي مشكلات أو شكاوى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه الشديد للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصورة جيدة، ثم اختتم وكيل الوزارة متابعته لإدارة السنطة التعليمية، بتفقد مدرسة السنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، واطمأن إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات.

وخلال المتابعة للجان المدارس الأربعة، وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولً بأول، ووجه أيضاً بضرورة عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف السادس الابتدائي يؤدون اليوم امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي العام مادتي الهندسة والتربية الفنية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات مادة الرياضيات، ويؤدي طلاب الصف الثاني والثالث الصناعي، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني الزراعي، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.