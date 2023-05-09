محافظ سوهاج يتابع المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 239 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 1 مايو الجاري.

وكشف محافظ سوهاج عن أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 145 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 14438 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 94 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 36 فدانا و6 أسهم.

وشدد "الفقي" على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

مشروعات برنامج التنمية المحلية

كما افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، المجمع الإداري للخدمات العامة التابع لحي شرق سوهاج، بشارع أسيوط سوهاج، بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، أيضا، كل من "العميد أ.ح. أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أ.ح. وسيم حامد، قائد مركز القيادة التخصصي بسوهاج، والعميد أ.ح. محمود عبدالرحمن مدير مشروعات بالجيش الثالث الميداني، والمهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، والمهندسة عبير الطيب مدير التنسيق الحضاري بالمحافظة، والمهندس نشأت إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد محافظ سوهاج المجمع الإداري المقام على مساحة 220 مترا مربعا، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المبنى، والذي يتكون من "بدروم، ودور أرضي، و10 أدوار علوية"، عبارة عن "جراج، واستقبال، وغرف أمن، وغرفة مراقبة، وغرفة محول كهرباء، و3 أدوار قاعات تدريب، و4 أدوار مكاتب إدارية، و3 أدوار استراحات"، بالإضافة إلى تزويده بأحدث نظم كاميرات المراقبة، والسلامة والصحة المهنية، والإطفاء، بإشراف من مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأشاد "الفقي" بالمستوى المتميز للأعمال الإنشائية للمجمع، موجها بالاستغلال الأمثل لقاعات التدريب والمكاتب الإدارية، وتحقيق المناخ المناسب للعاملين لأداء مهام عملهم، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.