الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل 2023

كنيسة قبطية أرثوذكسية
كنيسة قبطية أرثوذكسية

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل، يوم الإثنين 5 يونيو 2023 ويستمر  37 يومًا متتاليًا حتى يختتم يوم الأربعاء 12 يوليو المقبل بعيد استشهاد القديس بطرس وبولس.

معلومات عن صوم الرسل 

وتزامنًا مع اقتراب صوم الرسل الذى يعقب عيد العنصرة، الذى حل فيه الروح القدس على التلاميذ عقب صعود السيد المسيح إلى السماء بـ 10 أيام متتالية، حيث عرف بـ صوم الكرازة والخدمة والإرسالية لانه متعلق بالشهادة والكرازة للمسيح، ومن هذا المنطلق ترصد الدستور في سطور أبرز المعلومات عن الصوم وطقسه وعدد أيامه.

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بدء طقس عيد الرسل، مساء يوم الأحد 4 يونيو الجارى، بتسبحة عشية أحد العنصرة، كما يترأس أساقفة وكهنة الكنائس في مصر والمهجر الصلاة ذاتها كلٌ في إيبارشيته.

طقس الصلاة يبدأ برفع بخور عشية وتسبحة نصف الليل الذى يوجد بها جزء خاص بعيد العنصرة "أى عيد حلول الروح القدس على التلاميذ".

 وتستمر الصلاة طوال الليل بتسبحة العيد الفرايحي كطقس الأعياد السنوية، حتى صباح يوم الإثنين 5 يونيو ، والتى تبدأ بصلاة رفع بخور باكر الذى يقال خلالها لحن كيرياليسون ثلاث مرات ثم لحن القيامة ثن اللحن الشهير فى الكنيسة الأرثوذكسية "يا كل الصفوف السمائيين".
وعقب ذلك يصعد الكهنة بالمجامر والصلبان والشمامسة بأيديهم الشموع وأمامهم أيقونة القيامة المقدسة، ثم تبدأ الدورة وتقال عدة ألحان خاصة بصوم الرسل، حتى رفع بخور باكر صباح يوم الإثنين والتى تختتم بالقداس الإلهى.

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ما هو صوم الرسل 2023

يعتبر صوم الرسل، هوأول صومه صامته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو الصوم الأقرب لقلوب الخدام في الكنائس تحديدًا، حيث عرف بـ صوم الكرازة والخدمة والإرسالية لانه متعلق بالشهادة والكرازة للمسيح، ومن هذا المنطلق يكرس الخدام في الكنائس أوقاتهم للكرازة بتعاليم السيد المسيح من خلال دروس مدارس الأحد واللقاءات الروحية واللاهوتية والتربوية والتعيلمية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما أن صوم الرسل هو الصوم الوحيد على الإطلاق فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذى ليس له موعد ثابت أو عدد من أيام الصوم الثابتة، بل له حسابات خاصة ومختلفة منذ تم تأسيسه.



موعد صوم الرسل 


يأتي عيد الرسل يوم 12 يوليو من كل عام، وهو موعد ثابت لا يتغير، ومدة صوم الرسل تختلف من عام إلى أخر حيث يبدأ صيام الرسل عقب مرور 50 يومًا من قيامة السيد المسيح وهو اليوم الذى يختلف عيده من عام لأخر.

عيد القيامة يأتى عقب الصوم الكبير الذي يصومه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكية على مدار 55 يومًا من كل عام وتتراوح المدة بين عيد الميلاد وبدء الصوم الكبير من 33 يومًا إلى 66 يومًا وبناءً عليه تتراوح مدة صيام الرسل من 47 يومًا حد أقصى إلى يومًا كحد أدنى.

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