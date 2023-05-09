«أبرز أحداث الكنيسة الكاثوليكية في مصر» ساليزيان الشرق الأوسط يحتفلون بالنذورالاحتفالية الدائمة

شهدت الرهبنة الساليزيانية بمصر، احتفال النذور الدائمة للأخوين أندرو مولومبو، وجوزيف أسي، بكنيسة القديس يوحنا بوسكو، بالقاهرة.



ترأس الصلاة الأب أليخاندرو ليون، الرئيس الإقليمي للرهبنة الساليزيانية بالشرق الأوسط، بحضور المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية.



حضر المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي من مصر، والأراضي المقدسة، وسوريا، ولبنان، وتركيا، وإيران.



أقيمت الذبيحة الإلهية حسب الطقس اللاتيني طبقًا للأصول المتبعة في رتبة إعلان النذور الدائمة، حيث تسلم الناذران، صليب المسيح، الذي يتميز بأيقونة المسيح، الراعي الصالح.



ومن جانبه، تحدث الأب أليخاندرو في عظة القداس عن مسيرة التكوين التراكمي اللاهوتي، والكتابي، والإنساني على مدى السنوات الماضية، بجانب التكوين الرهباني، الذي حققه الأخوان المحتفى بهما.

قداس ذكرى الأربعين لشقيق المفوض العام للرهبنة الكرملية



على صعيد آخر، ترأس الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، صباح اليوم، قداس ذكرى الأربعين لشقيقه الراحل، السيد جورج خليل فرحا، ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.



جاء ذلك بمشاركة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، وعدد من الآباء الكهنة.



حضر أيضًا صلاة ذكرى الأربعين الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكان بمصر، ورئيس اتحاد الرهبانيات الرجالية بمصر، والأخت سعاد يوسف، الرئيسة الإقليمية لراهبات الإليزابتيين، ورئيسة اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر، بالإضافة إلى الرهبان والراهبات، من راهبانيات عدة.



واستقبل الأب مخول، وأفراد الأسرة، والآباء الكرمل، العزاء، عقب نهاية صلاة الذبيحة الإلهية.



العيد التاسع عشر لتأسيس أسرة فرح وعطاء





من ناحية أخرى، احتفلت أسرة ينبوع الحياة لخدمة فرح وعطاء، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، بالعيد التاسع عشر لتأسيس الخدمة.



جاء ذلك بمشاركة كهنة دار القديس إسطفانوس، بالمعادي، وبعض خدام مجموعات فرح وعطاء بالقاهرة، حيث أقيم الاحتفال بدار الأشغال العسكرية، بالمعادي.