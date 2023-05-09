الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 237 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن تم إزالة 237 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة،  وأراضي زراعية خاصة منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 21 للإزالات وحتى اليوم. والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

- إزالة 146 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة


وأوضح محافظ أسيوط إنه إجمالي تم إزالة 146 حالة تعد على أراضي أملاك دولة مباني بمساحة 18 ألف و652 متر مربع، و73 حالة تعد على أراضي أملاك دولة زراعة على مساحة 1448 فدان، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة مباني بمساحة 2190 وأراضي زراعية على مساحة قيراط و18 سهما.

وذلك تحت إشراف عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم وفي وجود قوة أمنية وبمعدات الوحدات المحلية.


وأشار المحافظ إلى إنه تم أمس إزالة 16 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي ساحل سليم وديروط على مساحة 2382 متر مربع مباني و21 قيراط و14 سهم زراعة وذلك خلال حملات تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن.

حملات إزالة مخالفات

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