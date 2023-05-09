الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 105 آلاف طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى صباح اليوم

قمح
قمح

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتظام موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة والذي انطلق اعتباراً من 8 إبريل المنقضي وحتى نهاية أغسطس 2023، مشيرةً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 335830 فدانا، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية تتجاوز 627 ألف طن، وأنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلى أن المحافظة من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي ، لافتةً إلى أنه تم توريد 11 ألف طن قمح، ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 105 آلاف طن لشون وصوامع المحافظة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع ، حيث تبدأ أعمال لجان إستلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر مساءاً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.

 يذكر أن القرار الوزاري قد حدد سعر  القمح المحلي المورد نسبة نقاء 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاء 23 سعره 1475 للأردب، ودرجة نقاء 22.5 سعره 1450 للأردب، على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

أغسطس إجمالى المساحة المنزرعة اتخاذ كافة الإجراءات الجمهوري التموين والزراعة البنك الزراعي المصري

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

أسطورة كرة السلة "دوين ويد" يزور عددًا من معالم مصر السياحية

مدبولى يوجه بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام المخطط طرحها

الإعدام شنقًا لعاطل بتهمة قتل أمين شرطة فى القليوبية

"الكهرباء والعدادات مسبوقة الدفع".. ندوة تثقيفية بـ"إعلام زفتى" بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة