الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تتخطى 1.5 تريليون جنيه.. وزير المالية: نمو 27.1% بحصيلة ضرائب العام المقبل

محمد معيط
محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الضريبة على الدخل دون الجهات السيادية تشهد نموا بنسبة 18.1% لتصل إلى 465 مليار جنيه، في ضوء التعافي الاقتصادي والميكنة الضريبية والتحصيل الإلكتروني، فضلا عن نمو ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات بنسبة 23%، لتصل إلى 575 مليار جنيه في ضوء كفاءة التحصيل الضريبي، وكذا تحصيل الضرائب الإلكترونية.

وأضاف أن تطوير المنظومة الضريبية إحدى الآليات المؤثرة فى دفع عجلة الاستثمار، لافتاً إلى ميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل، فضلا عن مشروع التحصيل الإلكتروني للضرائب من خلال منصة إلكترونية، وتفعيل مشروع الإقرارات الإلكترونية، بجانب جهود وحدة تحليل المخاطر والإيصال الإلكتروني.

ولفت «معيط» أيضا إلى تفعيل مشروع الفاتورة الإلكترونية، والتي انضم إليها أكثر من 365 ألف شركة حتى الآن، حيث ترسل 1.25 مليون فاتورة يوميا منذ الإلزام بها.

وكشف وزير المالية عن نمو الحصيلة الضريبية المُتوقعة خلال العام المالي الجديد 2024-2023 بنسبة 27.1% مقارنة بالعام المالي الجاري 2022-2023، لتصل إلى تريليون و530 مليار جنيه، حيث يعكس ذلك جهود تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الضريبية، فضلا عن بدء تعافي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.

وقال الدكتور محمد معيط إن كل المؤشرات تؤكد نجاح الاقتصاد المصرى وتحقيقه نموا خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى أن موازنة العام المالى تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين ومستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

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