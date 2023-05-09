الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

30 مايو.. الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب

مرتضي مبصور
مرتضي مبصور

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، لجلسة  30 مايو المقبل.

تقدم محمد عثمان، المحامي، ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي، عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرًا مع الشغل.

المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور جنح اقتصادية القاهر محمود الخطيب

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