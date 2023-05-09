الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة وزوجها وراء قتل سائق لسرقته فى كفر الشيخ

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات القبض على سيدة وزوجها بتهمة قتل سائق لسرقته فى كفر الشيخ.

كان تبلغ لمركز شرطة دسوق من بعض الأهالى بالعثور على جثمان شخص مُقيد القدمين بحبل وبه جرحان طعنيان بالرقبة أعلى جسر بدائرة المركز، وعُثر بجوارها على سكين مدممة. 

بالفحص أمكن تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه قائد مركبة "توك توك"، وباستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" خاصته بتاريخ 5 الجارى ولم يعد.

أسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ عن أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل "لها معلومات جنائية"، وأحد الأشخاص، زوجها عرفياً، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافت الأولى بسابقة تعرفها بالمجني عليه، وبتاريخ الواقعة اتفقت مع المتهم الثاني على استدراج المجنى عليه لمحل العثور بمركبة "التوك توك" قيادته لسرقته.

وتواصلت هاتفياً بالمجنى عليه وطلبت منه التقابل بمحل العثور ولدى حضوره استقلت مركبة "التوك توك" برفقته وكان فـى انتظارهما المتهم الثانى، وحال مرورهما قام المتهم الثانى باستيقافه والاعتداء عليه باستخدام سكين كان بحوزته ما أودى بحياته.

وعقب ذلك قام بتقييد قدميه بحبل واستولى على مركبة "التوك توك" - حافظة نقوده - هاتفه المحمول، وأرشدا عن مركبة "التوك التوك ومتعلقات المجنى عليه المستولى عليها.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كفر الشيخ سائق قتل القبض سيدة وزارة الداخلية

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