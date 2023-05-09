الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العائدون من السودان: نشكر السلطات المصرية على مساعدتنا في العودة بأمان

العائدون من السودان
العائدون من السودان

أجرت موفدة "اكسترانيوز" لقاءات مع المصريين العائدين من السودان، وأعربوا عن سعادتهم بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كما قام البعض منهم بالسجود شكرًا فور وصولهم إلى الأراضي المصرية ونزولهم من على متن السفينة الحربية.

ووجهت إحدى العائدين، رسالة شكر للرئيس قائلة:"نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي". 

وأضاف مواطن آخر: "الأوضاع في السودان صعبة جداً ونشكر السلطات المصرية على مساعدتنا في العودة بأمان.. والسفارة المصرية ساعدت كل المواطنين".

وقالت مواطنة أخرى إنها تشكر طقم السفينة الحربية لمساعدتهم جميع المواطنين وعدم التقصير في تقديم كافة الخدمات ساعدونا ومكانوش بيناموا بليل".

وعاد اليوم على متن السفينة التي استقبلها ميناء سفاجا 270 مواطنا مصريا والعديد من الجنسيات الأخرى من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وكينيا.

وأشاد الجميع بقيادة وحكمة الدولة المصرية في إعادة الجالية المصرية من السودان والتي يصل عددها إلى 10 آلاف مواطن.

وشهد ميناء سفاجا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، استعدادات مكثفة من مختلف الأجهزة لاستقبال إحدى القطع البحرية القادمة من ميناء بور سودان السوداني.

وكان في استقبال العائدين من السودان، محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وقيادات المحافظة والأجهزة المختلفة.

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