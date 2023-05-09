الزراعة: مصر تنفذ مشروعات عملاقة لتعظيم وتأكيد ريادة القطاع الزراعي 

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الاهتمام المصري بمنظومة القمح وتوريده وحصاده منذ العصر الفرعوني وليس حديثا.

وقال خلال حواره علي قناة صدى البلد، إن الدولة تقوم اليوم بتنفيذ مشروعات عملاقة لتعظيم وتأكيد ريادة القطاع الزراعي بالإضافة إلى الحفاظ على حياة الفلاح المصري وتقديم مشروعات خدمية وإنتاجية لمساعدة علي زراعة القمح من حيث التسعير وتوفير المستلزمات و استصلاح الاراضي.

وتابع أن الدولة تشير بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة فيما يخص محصول القمح، حيث تعمل علي محاورين هم :

التوسع في المناطق المنزرعة والذهاب لمناطق جديدة مثل :- مشروع الريف المصري الجديد وتعمير وتنمية سيناء، ومشروع مستقبل مصر، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع توشكى، ومتابعة مستمرة واهتمام كبير من الرئيس السيسي بنفسه لمثل هذه المشروعات وتوفير وتحديث أساليب الزراعة وتوفير الرقعة الزراعية لزيادة المساحة المنزرعة. تطوير الأراضي الزراعية القديمة من خلال انتاجيتها من خلال توفير تقاوي للمزارعين، حيث تم توفير تقاوي معتمدة للمزارعين هذا العام بنسبة 70% من جملة انتاج القمح، مما ينعكس على زيادة انتاج محصول القمح، ويوفر زيادة في القدرة الإنتاجية للدولة حيث ارتفعت متوسطات الإنتاج من 10-12 أردب لـ 18-20-22 ونماذج أخري 28-30 أردب للفدان.

وأشار إلى أن الدولة علي إنتاج وتوفير 150 الف طن من التقاوي على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المزارعين من التقاوي الأساسية القادرة على زيادة قدرته الإنتاجية والتي تعظم من انتاجه وتحسن دخله، وتساعد في تلبية احتياجات الدولة المصرية من الأقماح.

وأختتم أن الدولة قامت بمضاعفة كمية الإنتاج من التقاوي 7-8 أضعاف من العام الماضي، لتتم توفير هذه التقاوي في المديريات ونقاط بيع مركزية لإنتاج التقاوي لتكون متاحة لجميع الراغبين في زراعة الأقماح.