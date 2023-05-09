جامعه المنوفية تطلق منظومة التميز الداخلي وتستعد لجائزة مصر للتميز الحكومي

أطلقت جامعة المنوفية منظومة التميز الداخلي، وذلك ضمن بدء فعاليات الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي، بحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رئيس اللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومي.

وقد حثت الدورة على تفعيل مساعي الجامعة نحو تطوير وتنمية العمل الحكومي المواكب لخطط التنمية الشاملة 2030، والتي تتضمن تنفيذ مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي والذي يتم تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنشر ثقافة التميز في العمل الحكومي، وسوف تجري الفعاليات على مدار 6 أيام تنتهي في 24 من مايو الجاري.

وتناول اليوم الأول في البرنامج التدريبي المفاهيم والمحاور والأساليب، التي تخضع لها الجائزة وتطبيقاتها فعليا داخل كليات وإدارات الجامعة، وذلك بحضور منسقي وسفراء التميز الحكومي بكليات.

كما قام الدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة للتميز الحكومي باستعراض كافة المحاور والمعايير بالشرح والكيفية التي يتم من خلالها تقييم الملفات المقدمة من الكليات بالإضافة إلى الإطار العام لمنظومة التميز الداخلى، موضحا الهدف الأسمى للتميز الحكومي وهو نشر ثقافة الوعي بأهمية الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للمستفيدين سواء داخل المنظمة أو خارجها وتعديل النظرة السلبية للعمل الإداري.