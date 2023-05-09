القابضة للمياه: 3 شركات مياه شرب وصرف صحى تشارك بورشة عمل تأهيل الشبكات

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ورشة عمل لتأهيل شبكات مياه الشرب للحصول على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه شارك فى الورشة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وأسيوط ومرسى مطروح.

وأوضح المهندس عمرو عادل مدير عام تفتيش TSM، بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم خلال ورشة العمل تناول الأخطاء الشائعة في تأهيل المحطات للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة وكيفية تأهيل شبكات المياه ومحطات وشبكات الرفع للحصول على تلك الشهادة وكيفية تحقيق الاستدامة للمحطات الحاصلة علي الشهادة.

وأضاف المهندس حسام الدين طه، مدير إدارة التنمية الفنية المستدامة أنه تم استعراض تجربة شركة مياه سوهاج فى الحصول على تلك الشهادة الدولية والتى تتمثل فى حصول 10 محطات مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 349200 متر مكعب يوم بنسبة 65% من المياه السطحية.

كما حصلت 5 محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 135224 متر مكعب لكل يوم تمثل 54% من اجمالى مياه الصرف الصحى وان هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

على الجانب الآخر، شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى ورشة عمل مخرجات برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنعقدة بمدينة الاقصر بحضور المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.