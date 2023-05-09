الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى بدر

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة شخص بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمدينة بدر. 

كما طالبت النيابة باستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وأقر المتهمون بارتكابهم واقعة سرقة المجنى عليه كرها تحت تهديد السلاح الأبيض وإنفاق المبلغ المسروق على أغراضهم الشخصية. 

وكانت بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة بدر من موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر يفيد بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" باستيقافه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كرهًا عنه، وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة بدر نيابة قسم شرطة

الأكثر قراءة

ضبط سيارة بـ60 طن تقاوي قمح قبل مغادرتها البحيرة دون تصريح

مدير علاقات عامة بشركة في بني سويف: الجميع يتحدث بأريحية في الحوار الوطني (فيديو)

اعترافات المتهمة بسرقة 35 ألف جنيه من شقة بالشروق

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

النشرة المرورية اليوم الثلاثاء.. كثافات متوسطة بالقاهرة والجيزة

جلسات تخاطب لتنمية مهارات الأطفال أصحاب الهمم بـ"شباب كفر الشيخ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

السهم الواقى.. من هم قيادات الجهاد الإسلامى الذين اغتالتهم إسرائيل؟

عملية عسكرية إسرائيلية واغتيالات.. ماذا حدث فى قطاع غزة فجرًا؟ (فيديو وصور)

السهم الواقى.. اغتيال 3 قيادات من الجهاد الإسلامى فى القصف الإسرائيلى على غزة