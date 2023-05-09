توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي المنصورة الجديدة والسويس

وقع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، بروتوكول تعاون مشترك، ويأتي التعاون تحقيقًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وقعت جامعة المنصورة الجديدة بروتوكول تعاون مع جامعة السويس، ويشمل التعاون بين كلاً من كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة، وكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة.

ويشتمل بروتوكول على التعاون في عدة مجالات ومنها عقد دورات وبرامج تدريبية بمعامل الجامعة المختلفة للطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إجراء المشروعات البحثية المشتركة والتجارب المعملية والعلمية ، إقامة تدريب صيفي لطلاب برنامج هندسة البترول والغاز بجامعة المنصورة الجديدة داخل معامل كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، الاشتراك في تنفيذ ندوات ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بين الطرفين.

- البروتوكول يتضمن تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بتطوير جودة التعليم

كما يشكل البروتوكول تبادل عدد من أساتذة الجامعة للتدريس أو إلقاء المحاضرات والإشراف المشترك على الرسائل والأبحاث، تبادل الخبرات العلمية والتقنية من العلماء والمهندسين والخبراء بين الطرفين، تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بتطوير جودة التعليم والمهارات البحثية ، تبادل خطط الدراسة ومناهج التدريس والمقترحات التطويرية في كل من الجامعتين، تبادل الجامعتان الإسهام في النشر العلمي في المجلات والنشرات العلمية الصادرة عنهما، تساعد الجامعتان بعضهما بعضاً على تطوير الاتصالات العلمية والتعاون مع هيئات بحثية أخرى في حال رغبت إحدى الجامعتين بذلك ، تساعد الجامعتان بعضهما بعضاً في تدريب الطلاب بالمؤسسات العلمية المحلية والدولية الكبرى وتبادل المطبوعات (الكتب العلمية -الدوريات -النشرات -البيانات الإحصائية) بين الجامعتين.



وأشاد الدكتور معوض الخولي بالخبرات العلمية والبحثية لجامعة السويس، وكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس لما لها من خبرات كبيرة لكونها أول كلية بترولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مضيفًا أن الجامعة تهدف إلى تطوير التعليم التكنولوجي ، ولهذا فهي تولى اهتمام كبير لتدريب الطلاب وإثقال خبراتهم وتدريبهم عمليا ، بما يُحقق صالح المجتمع، لإفراز جيل جديد قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها مع اكتساب خبرات متراكمه من الجامعات العريقة، وأن الجامعة تسعى دائماً لتحقيق أقصى استفادة يمكن تحقيقها للجانبين من خلال هذا التعاون المُثمر، مشيرًا إلى أن توقيع البروتكول يستهدف تنمية المهارات العلمية والتدريب العملي لطلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة .

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