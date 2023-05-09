الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد مقلد: جميع ملفات الحوار الوطنى تمس المواطن وفقًا لطبيعته وأولوياته (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مخرجات الحوار الوطني سوف تشغل كل مواطن مصري، حيث إن هناك عددا من المخرجات المتعلقة بالاقتصاد، وهذا يمس حياة المواطنين بشكل يومي، وأيضًا المتعلقة بالمشاركة السياسية، والقضايا الاجتماعية

وأضاف "مقلد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الجلسات التي ستتم خلال الفترة القادمة ستشهد حضور المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي في أولى الجلسات التي يبدأ بها الحوار الوطني.

جميع ملفات الحوار الوطنى تمس المواطن بشكل أو بآخر

 

وأوضح عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن جميع ملفات الحوار الوطني تمس المواطن بشكل أو بآخر وفقًا لطبيعته وأولوياته، لافتًا إلى أن الأولويات الشخصية جزء كبير من الأولويات العامة.

 

وأشار عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الدولة الوطنية المصرية رأت الفترة الماضية الآثار المتعلقة بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرهما بشكل كبير على عدد من السلع الاستراتيجية.

 

وتابع: هناك جزء آخر يولي اهتمامًا بالعملية السياسية، وسوف نكتشف أننا مع بداية الحوار الوطني نتحدث حول النظم الانتخابية، وقانون الأحزاب السياسية، وغيرهما.

الحوار الوطنى أحمد مقلد النائب أحمد مقلد ملفات الحوار الوطني تمس المواطن المواطن وفق ا لطبيعته وأولوياته

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