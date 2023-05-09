وكيل «تعليم دمياط»: لا شكاوى من أسئلة امتحانات النقل

تابع المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل العام والفنى للعام الدراسى ٢٠٢٢_٢٠٢٣ من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، للإطمئنان من عدم وجود شكاوى، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة منال عوض محافظ الإقليم.

وأكد "عبد الرؤوف" أنه بالنسبة للمرحلة الإبتدائية، يؤدى طلاب الصفوف الرابع البالغ عددهم ٣٥٢٥٢ امتحان مادتى اللغة الإنجليزية والرياضيات، وطلاب الصف الخامس البالغ عددهم ٣٥٥٦٩ فى مادتى الرياضيات والدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف السادس البالغ عددهم ٣٤٨٩٧ مادتى الرياضيات والدراسات الاجتماعية، وبلغت نسبة الحضور ٩٩% تقريباً.

وفيما يخص المرحلة الإعدادية، أوضح وكيل الوزارة، أنه يؤدي طلاب الصف الأول البالغ عددهم ٣٧٩٥٦ إمتحان مادة الدراسات الاجتماعية وطلاب الصف الثاني البالغ عددهم ٣٣٥٣٨ امتحان العلوم وبلغت نسبة الحضور ٩٤% تقريباً.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم ١٣٤٣٤ الامتحان في اللغة الإنجليزية في وبلغت نسبة الحضور ٩٩،٩% تقريباً.

وبالنسبة للتعليم الفني، أوضح وكيل الوزارة أنه أدى اليوم الصفين الأول والثاني الشعبة الصناعية البالغ عددهم ٤٩٣٩ امتحان مواد فنية متنوعة والصف الثاني شعبة تجاري فندقي البالغ عددهم ٣٥٢٥ امتحان مواد تجارية متنوعة وطلاب الصفين الأول والثاني الشعبة الزراعية والبالغ عددهم ٧١٣ امتحان مواد زراعية متنوعة وطلاب الصف الثاني من التعليم المزدوج البالغ عددهم ٦٨٨ امتحان مواد فنية متنوعة.

وأختتم "عبدالرؤوف":غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.