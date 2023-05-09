كاتب صحفى: مصر نفذت أكبر وأصعب عملية إجلاء للمواطنين من السودان

قال جميل عفيفي الكاتب الصحفي، إن مصر منذ بداية الأزمة في السودان وهو تقوم بملحمة حقيقية، حيث استطاعت مصر أن تنفذ أكبر عملية إجلاء لمواطنيها وغيرهم من الجنسيات الأخرى، متابعًا أن مصر قدمت العون لكافة الدول التي طلبت المساعدة م خلال الجس البري و البحري و الجوى.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن المواطن المصري رقم واحد في الداخل والخارج، وذلك منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسخر كافة إمكانياتها من أجل المواطن المصري، من خلال تشكيل خلية الأزمة للمتابعة عملية الإجلاء وذلك تحت إشراف الرئيس .

عفيفى: الدولة تسخر كافة إمكانياتها من أجل المواطن المصري

وأوضح الكاتب الصحفي أن الجمهورية الجديدة هدفها رفع المعاناة عن المواطن المصري، والدولة المصرية قادرة على إدارة الأزمات والتعامل مع أي أزمة باحترافية وتحقيق النجاح في مواجهتها، مؤكدًا أنه يوجد منظومة عمل تُنفذ كافة التعليمات بمنتهى الدقة.