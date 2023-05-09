كولر يفسد "خطة موسيمانى" لخطف ثنائى الأهلى إلى الدورى السعودى

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فكرة رحيل الثنائي بيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم، لاعبى الفريق، إلى أهلي جدة السعودي بداية من الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر بالأهلي أن لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وضعت العرض السعودي الذي وصل عن طريق بعض شركات التسويق مؤخرًا بين يدي المدير الفني لمعرفة رأيه.

وأكد المصدر أن كولر رفض بشكل قاطع رحيل اللاعبين باعتبارهما من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في الفترة الأخيرة بشكل دائم.

وأوضح أن رغبة المدير الفني في الحفاظ على القوام الأساسي جعلته يتمسك باستمرار اللاعبين من أجل ضمان المنافسة على كل الألقاب في الموسم الجديد.

وتابع المصدر أن كولر طلب من اللاعبين غلق أي مفاوضات عن طريق الوكلاء والحفاظ على تركيزهما داخل الملعب حتى لا يفقدا مكانهما في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم المصدر تصريحاته بأن إدارة الكرة، برئاسة محمود الخطيب، لن تفرط في أي لاعب من القوام الأساسي في الفترة الحالية لانشغال الفريق بالبطولات المختلفة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي كلف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس، اليوم الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي.

ويواجه الأهلي فريق الترجي في مباراة الذهاب بنصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 12 مايو باستاد رادس.

وقاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في مران بدني مطول وتدريبات استشفاء في بداية فقرات المران الجماعي.

وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات الجماعية الفنية المحددة، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.