استعراضات داخل «طابيةعرابي» فى احتفالات دمياط بعيد القومي

نفذ مركز شباب عزبة البرج احتفالية استعراضية بمناسبة عيد دمياط القومى الذي يوافق الثامن من مايو كل عام.

شارك في الاحتفالية الفنية أعضاء مركز الشباب من الجنسين، ويهدف النشاط لمعرفة المشاركين بالتضحيات التي قدمها شعب دمياط من أجل الحفاظ علي مدينته ضد المحتل.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ الإقليم، بدء الإطلاق التجريبي لعدد ٢ أتوبيس سياحى لنقل الركاب بمدينة رأس البر بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة ، معلنة أيضًا عن تشغيل الاتوبيسين برأس البر ومدينة دمياط مجانًا بمناسبة الاحتفال بعيد دمياط القومى، على أن يتم تشغيله برأس البر بشكل منتظم اعتبارًا من أول يونيو المقبل بتذاكر للمرة الواحدة وأخرى ليوم كذلك يومين..

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن الاتوبيسين يساهمان فى تحقيق رؤية المحافظة نحو دعم خطة منظومة النقل السياحى خاصةً خلال أشهر الصيف، لافتة إلى أن الأتوبيس يستوعب ٧٢ راكب.

ووجهت المحافظ الشكر إلى شركة موبكو على مشاركتها الفعالة فى مجالات خدمة المجتمع، مشيرة إلى انها ساهمت بإطلاق مشروعين هما تطوير وتأهيل كوبرى دمياط والأتوبيسين.