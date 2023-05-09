الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النشرة المرورية اليوم الثلاثاء.. كثافات متوسطة بالقاهرة والجيزة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة، تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية؛ لمنع وقوع الكوارث والحوادث.

فظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس، مرورًا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب وكذلك المتجه إلى منطق الوراق، وفي ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول، وحتى مطلع كوبري 15 مايو، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير وميدان روكسي، وكوبري أكتوبر ورمسيس.

كما شهد كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، ومناطق وسط البلد، بعض التكدس المروري.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، مقابل سيولة مرورية في منطقة الزمالك.

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