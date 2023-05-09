قريطم: الدولة تحمى أبناءها داخليًا وخارجيًا.. والسيسى يدير الملفات بحكمته المعهودة

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تبذل جهوداً كبيرة في عودة المصريين من السودان، موضحاً أن تقدم الدول يقاس بمدى حرصها على أبنائها واحتضانهم.

وأضاف قريطم خلال تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن عودة المصريين من السودان في ظل الأجواء التي تشهدها السودان تؤكد أن مصر تمد يدها لكل المصريين في كل مكان سواء داخل مصر أو خارجها، قائلا: «حرص الدولة على عودة أبنائها دليل قوي على أننا نعيش داخل وطن يحمينا ويدافع عن كل فرد بداخله».

وأشاد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي حول ضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير ما يلزم من خدمات، إغاثية وطبية وغذائية، في المعابر البرية بين مصر والسودان، موضحا أن الرئيس السيسي يعمل في صمت دون ضجيج مما يؤكد حكمته في إدارة الملفات وهذا يؤكد قوة الدولة والدبلوماسية المصرية.

كانت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد كشفت عن آخر مستجدات ملف إعادة المصريين الموجودين في السودان.

وتابعت سها جندي: «عدد الجالية المصرية في السودان من 10 لـ12 ألف مواطن ونصفهم طلاب دارسون هناك، ومع بداية الأزمة تم التواصل مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في الخرطوم لحصر المصريين الموجودين في السودان وتمت الاستعانة بقاعدة البيانات بأسماء المصريين المتواجدين في السودان».

وأكملت سها جندي: «حوالي 8 آلاف مصري عادوا من السودان منذ بداية الأزمة"، مضيفة: «تم إتمام عمليات إجلاء بري وإجلاء جوي وإجلاء بحري».