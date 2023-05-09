الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: الحكومة الإسرائيلية تريد التصعيد في غزة للتغطية على مشكلاتها الداخلية

الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن الحكومة الإسرائيلية تريد التصعيد في غزة للتغطية على مشكلاتها الداخلية، مؤكداً أن هذه التصعيدات هي جرائم مخالفة للقانون الدولي.

وأضاف "السعيد" خلال مداخلة هاتفية  لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، " هذا التصعيد المتعمد من جانب السلطات الاسرائيلية في قطاع غزة بشكل عام، تأكيد لرغبة إسرائيل في إشعال الموقف للتغطية على كثير من أزمتها ومشكلاتها الداخلية.

وأضاف ، ما يحدث الأن هو إهدار لكل الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية للتهدئة لوقف إطلاق النار عقب وفاة خضر عدنان داخل سجون الاحتلال نتيجة الاضراب عن الطعام، لافتاً إلى أن إسرائيل هي التي تنقلب  على هذه التهدئة ، و الجهود التي حاولت وقف إطلاق النار بين الجانبين.

 وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

غزة التصعيد في غزة السلطات الإسرائيلية الحكومة الاسرائيلية

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