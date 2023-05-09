الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اختتام المعسكر التدريبي لصقل قدرات المشاركين في برنامج المبادرات الشبابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية، فعاليات المعسكر التدريبي لصقل قدرات المشاركين في برنامج المبادرات الشبابية من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من (٥-١٠) مايو الجاري، بالمدينة الشبابية بالغردقة.

حضر فعاليات الختام من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، الدكتور محمد غنيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية، ومن الجانب الألماني كاي اندراشكو منسق قطاع الحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي مصر ومدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

وخلال كلمتها، أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تعاون الوكالة الألمانية ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوسع في ايجاد شراكات مع المنظمات الدولية لتوفير العديد من الفرص التدريبية والتأهيلية للشباب المصري علي كافة المستويات.

ومن جانبها، أكدت ايمان عبدالجابر  رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني أن التعاون بين الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة وبالأخص الإدارة المركزية للتعليم المدني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ممتد منذ 9 سنوات في العديد من الأنشطة والبرامج التي تهم الشباب المصري، ووفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال الاستثمار في الشباب المصري ورفع وتنمية قدراتهم.

وأعرب حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر عن سعادته لما شاهده من عروض تقديمية للمبادرات المشاركة في البرنامج وما حققوه من تقدم ملحوظ داخل مجتمعاتهم المحلية.

ومن جهته، قال كاي اندراشكو في كلمته: "إنني سعيد من لغة الحوار والتحضر بين الشباب المصري، حيث أن من اهداف الوكالة الألمانية تطوير وتمكين الشباب وتطوير أنفسهم، ويستمر العمل في هذا النشاط حتى نهاية ديسمبر 2023 لاختيار أفضل المبادرات والتشبيك مع مسرعات الأعمال".

ويهدف تنفيذ المعسكر التدريبي إلي رفع قدرات المشاركين من الشباب والموجهين بهذا المشروع من خلال عدة محاور وهي "الذكاء العاطفي، حل المشكلات وإدارة فريق العمل، مهارات الاتصال والتواصل".

وترتكز خطة عمل المشروع على 4 مكونات رئيسية وهي "المساواة بين الجنسين، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، المشاركة المجتمعية، التنمية السكانية".

ويهدف المشروع إلى الاستمرار في استثمار الكوادر الشبابية المتميزة لإحداث تغيير بناء على المستوى المحلي في المجتمعات الشبابية، تعزيز التعاون البناء بين الكوادر الشبابية ومراكز الشباب، وبناء كوادر شبابية تستطيع تناول القضايا المجتمعية الهامة من خلال برامج مبتكرة من الشباب للشباب، ورفع القدرات المعرفية للشباب والشابات حول موضوعات مجتمعية هامة مثل إدماج ذوي الإعاقة والصحة الإنجابية.

ويغطي المشروع في مرحلته الأولى محافظات"القاهرة الكبرى، الاسكندرية، قنا، الفيوم، أسوان، سوهاج"من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية داخل تلك المحافظات.

جانب من الحدث

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الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة المركزية الألمانية للتعاون الدولي التنمية الاجتماعية الدكتور محمد غنيم مدير عام الشباب والرياضة المبادرات الشبابية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

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