الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيارة مشتعلة تعطل حركة المرور بميدان مصطفى محمود بالجيزة.. والأمن يتدخل

سيارة مشتعلة
سيارة مشتعلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في سيارة ملاكي أثناء سيرها بشارع جامعة الدول العربية بالقرب من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، وتيسير حركة المرور.

تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ، إخطارًا من قسم شرطة العجوزة، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة ملاكي أثناء سيرها بشارع جامعة الدول العربية بالقرب من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، تم السيطرة عليها دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابات الحريق المهندسين سيارة ملاكي اشتعال النيران جامعة الدول العربية

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