دير الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان يستهدف تعليم وتربية الشباب

أعلن المركز الإعلامي لإيبارشية اليونان القبطية الأرثوذكسية تزامنًا مع احتفال الكنيسة بأيام الخماسين المقدسة عن زراعة 23 فداناً بأجود أنواع الفستق في منطقة الدير الجاري إنشاؤه بمساعدة عدد من المسيحيين المحبين للكنيسة باليونان والذين يشتاقون لإنشاء أول دير قبطي باليونان.

وأكد المركز الإعلامي في بيان صباح الثلاثاء أن الدير الذي يتم تشييده سيحتوي على كنيسة صغيرة وعدد بسيط من القلايات، ولكن أكبر مساحة ستكون لإقامة معسكرات وخلوات لشباب الإبراشية وخاصة وأن منطقة الدير تبعد 15 دقيقة عن شاطئ البحر.

وصرح الأنبا بافلوس أسقف اليونان والمراكز التابعة لها أن التركيز على الشباب في المرحلة القادمة سيكون من خلال هذا الدير والذي سيكون منارة لتعليم وتربية وتنشئة الشباب في جو وأسلوب روحي لفترات طويلة واقامة معيشية كاملة.