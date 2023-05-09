بيراميدز الجريح يواجه الإسماعيلي في مباراة الاقتراب من مركز الوصيف

يحل الإسماعيلي ضيفا على فريق بيراميدز في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لبطولة الدوري.

بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 24 مباراة وله مباراتين مؤجلتين مع حرس الحدود والاتحاد السكنري وبالتالي يملك فرصة للتفوق على فيوتشر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 26 مباراة وتعرض بيراميدز لصفعتين متتاليتين بالخروج من دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ثم الهزيمة أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري ولابديل أمامه سوى الفوز الوصول للنقطة 49 والاقتراب من المركز الثاني.

قائمة بيراميدز للمباراة

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وأحمد دعدور وعلي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي ومحمد الشيبي وأحمد توفيق ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم بلاتي توريه ووليد الكرتي وهشام محمد ومحمود صابر ومحمود دونجا وعبد الله مجدي وإسلام عيسى ومصطفى فتحي ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة غياب كل من رمضان الذي يعاني من نزلة برد حادة والحارس شريف إكرامي للإيقاف وعبد الله السعيد وأسامة جلال وإبراهيم عادل للإصابة والنيجيري أوجو صامويل لأسباب فنية.

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك وبعد 12 مباراة متتالية بدون هزيمة خسر الفريق أمام المصري في كأس رابطة الأندية المحترفة ويسعى لتحقيق نتيجة ايجابية تساعده في مشواره للابتعاد عن شبح الهبوط.

قائمة الإسماعيلي للمباراة

حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد فوزي ومحمد كوكو وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد بيومي وعصام صبحي وكريم عرفات ومحمد دسوقي وعماد حمدي وسيرجي آكا ومحمد حسن ومحمد مخلوف وأحمد مدبولي وصالح جمعة وعمر الساعي وكريم الديب وياو أنور ومحمود الشبراوي وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي وفراس شواط.

وشهدت القائمة غياب كل من باهر المحمدي للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات ومحمد عمار الذي فضل الجهاز الفني عدم الدفع به بعد عودته من الإصابة ومحمد صبحي وعمر طارق الوحش لأسباب فنية .

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده يوسف البساطي وعدي عيد ومعهم عاطف حسين حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وشريف عبد الله مساعد حكم فيديو.